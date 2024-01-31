Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 MARK II Body (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073098 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-31/03

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Задать вопрос Причина уценки: имеются потёртости и царапины на корпусе, отклеиваются резинки в области хвата и у большого пальца, нет наглазника, отсутствует заглушка синхроконтакта на лицевой панели, нет ремня , присутствуют загрязнения на корпусе, матрица чистая. 60 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138098 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)

Максимальное разрешение записи видеоролика 4096x2160

Байонет Micro 4/3

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Видоискатель электронный

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

# BJ7A01378

Комплектация: аккумулятор, зарядное устройство

Пробег: 41 919

Гарантия от 14 до 90 дней.

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