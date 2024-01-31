Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 MARK II Body (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073098
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-31/03
Причина уценки:
имеются потёртости и царапины на корпусе, отклеиваются резинки в области хвата и у большого пальца, нет наглазника, отсутствует заглушка синхроконтакта на лицевой панели, нет ремня , присутствуют загрязнения на корпусе, матрица чистая.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138098
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)
Максимальное разрешение записи видеоролика 4096x2160
Байонет Micro 4/3
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Видоискатель электронный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
# BJ7A01378
Комплектация: аккумулятор, зарядное устройство
Пробег: 41 919
Гарантия от 14 до 90 дней.