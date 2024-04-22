Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075141
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/06
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости, пробег 39т.к.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140141
Байонет
Micro 4/3
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Система стабилизатора
сдвиг матрицы
Матрица
Число мегапикселей матрицы
16.8 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
16.3
Физический размер матрицы
17.3 x 13.0 мм
Разрешение по X
4608 пикс.
Разрешение по Y
3456 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
4/3 (Four Thirds)
Кроп-фактор
2Ширина
130 мм
Высота
94 мм
Толщина
63 мм
Вес камеры (без элементов питания)
443 г
Вес камеры (с элементами питания)
497 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, пробег 39т.к.
s\n: BHP204433
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, заглушка ГБ, заглушка БР, байонетная крышка, люверсы, документация, коробка. Батарейная ручка, полный комплект.
Гарантия 90 дней.
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