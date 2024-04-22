Объектив Olympus M.Zuiko Pro 25mm f/1.2 ED (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075137 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/02

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Задать вопрос Причина уценки: едва заметные следы эксплуатации 65 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140137 Тип объектива

стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

300 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива

25 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.3 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратовДиафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

1.2

Минимальная диафрагма (F)

16

Число лепестков диафрагмы

9

Диаметр

70 мм

Длина

87 мм

Вес

410 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: едва заметные следы эксплуатации

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: 348004455

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация

Гарантия 90 дней.

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