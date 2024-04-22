Объектив Olympus M.Zuiko Pro 25mm f/1.2 ED (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075137
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/02
Причина уценки:
едва заметные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140137
Тип объектива
стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
300 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива
25 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.3 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратовДиафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
1.2
Минимальная диафрагма (F)
16
Число лепестков диафрагмы
9
Диаметр
70 мм
Длина
87 мм
Вес
410 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: едва заметные следы эксплуатации
s\n: 348004455
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
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