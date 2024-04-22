Объектив Olympus M.Zuiko Premium 12/2.0 ED (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075136
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/01
Причина уценки:
едва заметные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140136
Тип объектива
широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
2 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива
12 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.2 м
Особенности
только для неполнокадровых фотоаппаратов
Углы обзора
Минимальный угол обзора
84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра
46 мм
Линзы
Число групп элементов
8
Число элементов
11
Число асферических элементов
1
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
56 мм
Длина
43 мм
Вес
130 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: едва заметные следы эксплуатации
s\n: ABW201923
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка, документация, дополнительно бленда LH-48
Гарантия 90 дней.
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