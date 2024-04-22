Объектив Olympus M.Zuiko Premium 12/2.0 ED (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075136 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/01

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Задать вопрос Причина уценки: едва заметные следы эксплуатации 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140136 Тип объектива

широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

2 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива

12 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.2 м

Особенности

только для неполнокадровых фотоаппаратов

Углы обзора

Минимальный угол обзора

84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра

46 мм

Линзы

Число групп элементов

8

Число элементов

11

Число асферических элементов

1

Число низкодисперсных элементов

1

Размеры и вес

Диаметр

56 мм

Длина

43 мм

Вес

130 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: едва заметные следы эксплуатации

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: ABW201923

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка, документация, дополнительно бленда LH-48

Гарантия 90 дней.

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