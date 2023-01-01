Описание

Телеконвертер специально для вашего объектива M.Zuiko Digital. MC‑14 от Olympus увеличивает фокусное расстояние в 1.4 раза и дарит вам новые возможности ‑ мощный телезум в корпусе толщиной всего 15 мм. MC‑14 обеспечивает невероятно быструю телесъемку с объективами M.Zuiko Digital ED 40‑150mm F2.8 PRO и M.Zuiko Digital ED 300mm F4 PRO при всего одном шаге потери света. Если вы любите снимать спортивные события или природу, вы оцените высококачественный металлический корпус, защищенный от пыли и брызг. Многослойное покрытие для высокой производительности объектива ‑ именно то, что вы ожидаете от Olympus. Этот телеконвертер обеспечивает результат на профессиональном уровне.

Совместимые объективы: