Телеконвертер Olympus M.ZUIKO Digital MC-14 1.4x
Код товара : УТ-00069477
Артикул : # V321210BW000
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Описание
Телеконвертер специально для вашего объектива M.Zuiko Digital. MC‑14 от Olympus увеличивает фокусное расстояние в 1.4 раза и дарит вам новые возможности ‑ мощный телезум в корпусе толщиной всего 15 мм. MC‑14 обеспечивает невероятно быструю телесъемку с объективами M.Zuiko Digital ED 40‑150mm F2.8 PRO и M.Zuiko Digital ED 300mm F4 PRO при всего одном шаге потери света. Если вы любите снимать спортивные события или природу, вы оцените высококачественный металлический корпус, защищенный от пыли и брызг. Многослойное покрытие для высокой производительности объектива ‑ именно то, что вы ожидаете от Olympus. Этот телеконвертер обеспечивает результат на профессиональном уровне.
Совместимые объективы:
- M.ZUIKO Digital ED 40‑150mm PRO
- M.ZUIKO Digital ED 300mm f/4 PRO
- M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
- M.ZUIKO Digital ED 150-400mm f/4.5 TC1.25X IS PRO
- M.ZUIKO Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO