Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 9-18mm f/4-5.6 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072980
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-23/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости.
35 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137980
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 9 мм
Макс. фокусное расстояние 18 мм
Кратность зума 2x
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 62 град.мин
Максимальный угол обзора 100 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Micro 4/3
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 13
Число асферических элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 56 мм
Длина 49 мм
Вес 155 г
Состояние : 4
# AAJ299999
Комплектация: передняя ( аналог) и задняя крышки.
Гарантия от 14 до 90 дней.
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