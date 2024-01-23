Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 9-18mm f/4-5.6 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072980 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-23/03

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости. 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 137980 Тип объектива широкоугольный Фокусное расстояние переменное Мин. фокусное расстояние 9 мм Макс. фокусное расстояние 18 мм Кратность зума 2x Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м Углы обзора Минимальный угол обзора 62 град.мин Максимальный угол обзора 100 град.мин Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4 Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6 Число лепестков диафрагмы 7 Байонет Micro 4/3 Линзы Число групп элементов 9 Число элементов 13 Число асферических элементов 2 Размеры и вес Диаметр 56 мм Длина 49 мм Вес 155 г Состояние : 4 # AAJ299999 Комплектация: передняя ( аналог) и задняя крышки. Гарантия от 14 до 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.