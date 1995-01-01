Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 8-25mm f/4.0 PRO
Код товара : УТ-00068208
Артикул : # V313030BW000
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
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Описание
Компактный широкоугольный объектив
С весом лишь 411г и высотой 8.85см этот ультраширокоугольный объектив из нашей профессиональной линейки с 3.1-кратным зумом с легкостью последует за вами в любой ситуации. Насладитесь большей универсальностью съемки с фиксированной диафрагмой f/4.0, которая работает во всем диапазоне фокусных расстояний 16-50 мм (эквивалент 35 мм).
Профессиональная эффективность
Будучи изготовленными из лучшего в мире стекла, множество элементов с точной огранкой работают вместе, чтобы устранить хроматические аберрации и минимизировать двоение изображения и блики. Снимайте изображения с высоким разрешением и потрясающей резкостью от края до края в каждой точке фокусировки, даже с самой широкой диафрагмой.
Погодоустойчивая металлическая конструкция
Этот объектив с классом защиты IPX1 является брызгозащитным, пыленепроницаемым и морозоустойчивым при температурах до -10° С, что позволяет без проблем снимать в любую погоду. Фотографируйте с уверенностью даже в суровых условиях. Объектив подходит для любых погодных условий. Благодаря усовершенствованному высокопроизводительному фторосодержащему покрытию передней линзы, эффективно отталкивающему пыль, грязь, дождь и снег, для очистки передней линзы достаточно легких движений салфеткой.
- Совместимость с фильтрами 72Ø: Испробуйте новые творческие направления с поляризационными или нейтральными фильтрами плотности.
- Кнопка L-Fn: нажмите кнопку L-Fn, чтобы получить мгновенный доступ к заданной функции (устанавливается через меню камеры)
- Стекло M.Zuiko: внутри данного объектива вы найдёте семь типов стекла, включая элементы ED и EDA.