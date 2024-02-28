Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 75mm f/1.8, серебристый (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073724 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/04

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. 49 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138724 Тип объектива

стандартный, телеобъектив

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Micro 4/3

Мин. фокусное расстояние

75 мм

Фокусное расстояние

75 мм

Диафрагма

f/1.8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

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: 342021520

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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