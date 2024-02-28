Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 75mm f/1.8, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073724
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/04
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
49 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138724
Тип объектива
стандартный, телеобъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Micro 4/3
Мин. фокусное расстояние
75 мм
Фокусное расстояние
75 мм
Диафрагма
f/1.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: 342021520
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
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