Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Код товара : УТ-00063548
Артикул : # V312010BW001
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
46
Минимальное фокусное расстояние, мм
60
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.19 м
Угол поля зрения
20°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах
Физические характеристики
Вес
185 г
Размеры товара
56 х 82 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, гарантийный талон, инструкция
Описание
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 60mm f 2.8 - первый специализированный макро-объектив для системы Micro 4/3, с настоящим макроувеличением 1:1. Объектив отличается высоким качеством материалов и сборки, свойственным профессиональной оптике Zuiko: металлический корпус, влагозащита, внутренняя фокусировка без выезжающих частей, шкала дистанций с индикатором на корпусе. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 1 ED (со сверхнизкой дисперсией), 2 HR (с высокой рефракцией) и 1 E-HR (с экстра-высокой рефракцией). Диафрагма состоит из 7 скругленных лепестков и обеспечивает очень мягкое боке. Поэтому объектив также можно рекомендовать для съемки высококачественных портретов, натюрмортов и т.п. сюжетов. Диапазон фокусировки может быть ограничен в пределах 0.19 - 0.4 м для макро, или 0.4 м - ∞ для съемки с дистанции. Используется просветляющее покрытие ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) для максимального сокращения бликов и ореолов, передняя линза также покрыта защитным слоем, предотвращающим появление царапин.