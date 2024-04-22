Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 45mm f/1.2 PRO (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075138
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/03
Причина уценки:
едва заметные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140138
Тип объектива
стандартный, телеобъектив, широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива
45 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.5 м
Особенности
автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
1.2
Минимальная диафрагма (F)
16
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра
62 мм
Линзы
Число групп элементов
10
Число элементов
14
Число асферических элементов
1
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
70 мм
Длина
85 мм
Вес
410 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: едва заметные следы эксплуатации
s\n: 349002672
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
-----