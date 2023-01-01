Описание

M.Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO - лучший выбор для профессиональных фотографов, работающих в жанре портретной съемки. Благодаря ультраширокой диафрагме этот объектив становится идеальным инструментом для реализации любых творческих идей. Добавьте портретам больше глубины с эффектом мягкого боке или наполните эмоциями фотографии крупным планом. Минимальная дистанция фокусировки - всего 50 см. Конструкция этого объектива позволяет вам максимально комфортно проводить профессиональную фотосъемку.

Потрясающая глубина и четкость изображений

Все линзы объектива очень точно расположены и настроены, чтобы ваши портреты выделялись потрясающей четкостью и детализацией даже при съемке с максимальным раскрытием диафрагмы. Объектив M.Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO добавит вашим фотографиям глубину и мягкость с красивым естественным боке.

Высочайшая скорость фокусировки

Получайте лучшие снимки при любых условиях! M.Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO оснащен встроенной системой фокусировки, которая обеспечивает высочайшую скорость (всего 0.2 сек*) и точность автофокуса. Встроенный механизм MSC позволяет фокусироваться плавно и практически бесшумно.

Максимальное удобство

Бескомпромиссная легкость и компактность объектива M.Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO - это всего 410г веса, который не отягощает вас ни в путешествиях, ни при длительных съемках. Продолжайте работать, несмотря на погоду: объектив надежно защищен от пыли, брызг и низких температур.

Испытайте все преимущества мягкого растушеванного боке

Добавьте впечатляющей глубины вашим портретам благодаря новому мягкому растушеванному боке. Объективы линейки M.Zuiko F1.2 PRO - 17mm, 25mm и 45mm 1:1.2 PRO - привлекательно выделяют объект съемки и добавляют фону мягкости и естественности.