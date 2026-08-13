Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 Pro (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096277 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-13/4 Код товара: УТ-00096277 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-13/4 Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:161277 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке

Пробег:

S/n:ABV261061

Комплектация:Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:161277 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке

Пробег:

S/n:ABV261061

Комплектация:Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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