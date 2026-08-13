Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 Pro (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096277
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/4
Код товара:УТ-00096277
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/4
Объектив, системаMFT
Тип б/у товараОбъективы
Код товара:161277
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке
Пробег:
S/n:ABV261061
Комплектация:Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке
Пробег:
S/n:ABV261061
Комплектация:Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.