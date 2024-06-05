Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076201
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-05
Причина уценки:
Без недостатков, отличное состояние.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код: 141201
Объектив M.Zuiko Digital ED 30 mm 1:3.5 Macro относится к линейке оптике M.Zuiko Digital Premium, которая занимает промежуточное положение между «стандартной» линейкой M.Zuiko Digital и топовой профессиональной линейкой M.Zuiko Digital PRO.Интенсивное увеличение изображения 1.25x (2.5x) и минимальная дистанция фокусировки 1,4 см для макросъемки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Объектив, крышки, коробка, инструкция.
s/n:ACBA44935
Гарантия 90 дней.