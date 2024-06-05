Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076201 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-05

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Задать вопрос Причина уценки: Без недостатков, отличное состояние. 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код: 141201 Объектив M.Zuiko Digital ED 30 mm 1:3.5 Macro относится к линейке оптике M.Zuiko Digital Premium, которая занимает промежуточное положение между «стандартной» линейкой M.Zuiko Digital и топовой профессиональной линейкой M.Zuiko Digital PRO.Интенсивное увеличение изображения 1.25x (2.5x) и минимальная дистанция фокусировки 1,4 см для макросъемки. Лепестков диафрагмы 7, Круговая диафрагма для естественного размытия фона Максимальная светосила 1:3,5 Минимальная дистанция фокусировки 0,095 м Угол обзора 20,5 град Оптическая схема 7 элементов в 6 группах Увеличение 1, 25Х (М4/3) / 2,5Х (35 мм формат) Габариты 57 мм O, 60 мм Диаметр резьбы светофильтра 46 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Комплектация: Объектив, крышки, коробка, инструкция. s/n:ACBA44935 Гарантия 90 дней.

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