Описание

Увеличение в макросъемке

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 30 мм (60 мм*) оснащен самыми современными технологиями, чтобы вы могли реализовать свои творческие идеи. Интенсивное увеличение изображения 1.25x (2.5x*) и минимальная дистанция фокусировки 1,4 см делают этот объектив непревзойденным инструментом для макросъемки.

Превосходное качество изображений

Фотографируйте все что хотите и любуйтесь потрясающими результатами! Яркие четкие снимки с красивыми эффектами расфокусировки и мягким боке поднимут ваши возможности на новый уровень! Специальное покрытие ZERO позаботится о том, чтобы на снимках не было лишних бликов и ореолов.

Высочайшая скорость в компактном корпусе

Легкий и компактный премиум-объектив фокусируется на объекте с молниеносной скоростью. Это самая быстрая автофокусировка в классе макрообъективов. Идеально для съемки природы.

* В эквиваленте 35 мм