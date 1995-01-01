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Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro

  • M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro
  • M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro
Код товара:УТ-00069493
Артикул:# V312040BW000

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Увеличение в макросъемке
Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 30 мм (60 мм*) оснащен самыми современными технологиями, чтобы вы могли реализовать свои творческие идеи. Интенсивное увеличение изображения 1.25x (2.5x*) и минимальная дистанция фокусировки 1,4 см делают этот объектив непревзойденным инструментом для макросъемки.

Превосходное качество изображений
Фотографируйте все что хотите и любуйтесь потрясающими результатами! Яркие четкие снимки с красивыми эффектами расфокусировки и мягким боке поднимут ваши возможности на новый уровень! Специальное покрытие ZERO позаботится о том, чтобы на снимках не было лишних бликов и ореолов.

Высочайшая скорость в компактном корпусе
Легкий и компактный премиум-объектив фокусируется на объекте с молниеносной скоростью. Это самая быстрая автофокусировка в классе макрообъективов. Идеально для съемки природы.

* В эквиваленте 35 мм