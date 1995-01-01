Описание

Непревзойденная производительность

Благодаря точно настроенному комплексу передовых линз, в том числе недавно разработанной линзе ED-DSA, ваши портреты, сделанные с помощью объектива M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO, будут отличаться великолепной четкостью. При этом вы можете создавать прекрасные эффекты боке, добавляя снимкам глубины и мягкости.

Фотографии с наилучшей четкостью

Скорость съемки - важная составляющая хороших фотографий, поэтому объектив M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO оснащен встроенной системой фокусировки, которая обеспечивает быструю (всего 0.12 с*) и высокоточную работу автофокуса. Встроенный механизм MSC позволяет фокусироваться плавно и практически бесшумно.

*OM-D E-M1 Mark II; Параметры: S-AF, фокусировка по центральной точке, IS выкл., непрерывная фокусировка на расстоянии 1м от объекта

Для съемки в любом месте

Куда бы вы ни отправились, объектив M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO всегда будет с вами. Он весит всего 390 г, и даже самая долгая съемка будет доставлять вам удовольствие. Надежная защита от пыли, брызг и низких температур означает, что вы можете продолжать съемку в любых условиях.

Испытайте все преимущества мягкого растушеванного боке

Добавьте впечатляющей глубины вашим портретам благодаря новому мягкому растушеванному боке. Объективы линейки M.Zuiko F1.2 PRO - 17mm, 25mm и 45mm 1:1.2 PRO - привлекательно выделяют объект съемки и добавляют фону мягкости и естественности.