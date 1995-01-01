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    Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076354

    Артикул : @ V311100BW000

    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO
    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO
    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO
    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO
    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO
    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO
    • M.ZUIKO Digital ED 17mm f/1.2 PRO

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    18%

    84 990 ₽

    69 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Непревзойденная производительность
    Благодаря точно настроенному комплексу передовых линз, в том числе недавно разработанной линзе ED-DSA, ваши портреты, сделанные с помощью объектива M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO, будут отличаться великолепной четкостью. При этом вы можете создавать прекрасные эффекты боке, добавляя снимкам глубины и мягкости.

    Фотографии с наилучшей четкостью
    Скорость съемки - важная составляющая хороших фотографий, поэтому объектив M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO оснащен встроенной системой фокусировки, которая обеспечивает быструю (всего 0.12 с*) и высокоточную работу автофокуса. Встроенный механизм MSC позволяет фокусироваться плавно и практически бесшумно.
    *OM-D E-M1 Mark II; Параметры: S-AF, фокусировка по центральной точке, IS выкл., непрерывная фокусировка на расстоянии 1м от объекта

    Для съемки в любом месте
    Куда бы вы ни отправились, объектив M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO всегда будет с вами. Он весит всего 390 г, и даже самая долгая съемка будет доставлять вам удовольствие. Надежная защита от пыли, брызг и низких температур означает, что вы можете продолжать съемку в любых условиях.

    Испытайте все преимущества мягкого растушеванного боке
    Добавьте впечатляющей глубины вашим портретам благодаря новому мягкому растушеванному боке. Объективы линейки M.Zuiko F1.2 PRO - 17mm, 25mm и 45mm 1:1.2 PRO - привлекательно выделяют объект съемки и добавляют фону мягкости и естественности.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.