Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073727 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/07

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе, не работает вторая защёлка на бленде (бленда при этом нормально фиксируется на объективе) 44 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138727 Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Micro 4/3

Мин. фокусное расстояние

12 мм

Макс. фокусное расстояние

40 мм

Диафрагма

f/2.8

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе, не работает вторая защёлка на бленде (бленда при этом нормально фиксируется на объективе).

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: AC5300716

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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