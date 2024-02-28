Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073727
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/07
Причина уценки:
следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе, не работает вторая защёлка на бленде (бленда при этом нормально фиксируется на объективе)
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138727
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Micro 4/3
Мин. фокусное расстояние
12 мм
Макс. фокусное расстояние
40 мм
Диафрагма
f/2.8
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе, не работает вторая защёлка на бленде (бленда при этом нормально фиксируется на объективе).
s\n: AC5300716
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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