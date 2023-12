Описание

Максимальный зум в погодозащищенном корпусе

Объектив M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 с увеличением 16,6x обеспечивает самый мощный зум из всех объективов для беззеркальных камер1. Покрывая фокусное расстояние от 12 до 200 мм и сохраняя при этом компактность, которой славятся все продукты Olympus, этот объектив идеально подходит для многих жанров и условий съемки.

Надежная защита от пыли, брызг и низких температур, известная по линейке объективов M.Zuiko PRO, расширяет возможности пользователей и позволяет снимать при любой погоде.

Оптические возможности, высочайшее качество изображений, скорость и точность фокусировки

Для подавления хроматических аберраций и других искажений на всем диапазоне фокусных расстояний и сохранения при этом компактности инженеры Olympus уделили особое внимание расположению оптических элементов, в том числе линз Super ED и асферических линз. Покрытие ZERO (Zuiko Extra-Low Reflection Optical) значительно уменьшает проявление бликов и ореолов на изображении.

Кроме того, ED 12-200mm F3.5-6.3 оснащен механизмом MSC (Movie and Still Compatible), который использует внутреннюю систему фокусировки с помощью специальной встроенной линзы. Это позволяет моментально сфокусироваться на объекте и не упустить нужный кадр.

1 Самый высокий коэффициент увеличения среди объективов для беззеркальных систем (февраль 2019).