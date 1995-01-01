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    Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076569

    Артикул : @ V315070BW000 (у)

    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
    • M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS

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    Причина уценки:

    повреждённая упаковка

    17%

    119 990 ₽

    99 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Мощный телеобъектив с фокусным расстоянием до 1600mm*
    M.Zuiko Digital ED 100–400mm F5–6.3 IS - идеальный объектив для любого жанра съемки, где важны четкие детали. Фокусное расстояние от 200 до 800mm* можно увеличить до 1600mm при использовании телеконвертера MC-20.
    *35-мм эквивалент

    Встроенная стабилизация
    Чем больше увеличение, тем нужнее хорошая стабилизация - специально для этого объектив ED 100–400mm F5–6.3 IS оснащен встроенной стабилизацией. Компенсация 3 шагов* позволяет получать четкие изображения без штатива при любом фокусном расстоянии.
    *Соответствует стандартам CIPA, при стабилизации по горизонтальной и вертикальной осям, при фокусном расстоянии 400mm.

    Телемакросъемка и Focus Stacking
    Минимальная дистанция фокусировки 1,3 метра на всех фокусных расстояниях позволяет приблизиться к объекту и наслаждаться съемкой крупных планов с увеличением до 0,29х (0,57х в 35-мм эквиваленте). Этот зум-объектив также поддерживает функцию Focus Stacking с совместимой камерой OM-D. Эта функция делает несколько снимков с разным положением фокусировки, а затем объединяет их в одно четкое изображение с полностью сфокусированным объектом.

    Выдающаяся резкость изображений
    Яркие и четкие детали по всему полю кадра при любом фокусном расстоянии стали возможны благодаря 4 линзам ED, 2 линзам Super HR и 2 линзам HR. Уникальное покрытие ZERO уменьшает блики и ореолы, благодаря чему вы получаете четкие изображения даже при сложном освещении - например, при съемке против света.

    Компактный, легкий корпус
    Берите M.Zuiko Digital ED 100–400mm F5–6.3 IS с собой куда угодно. Длина этого компактного зум-объектива составляет всего 205,7 мм, а вес - всего 1120 г*. Это означает, что он легко поместится в вашем рюкзаке или в ручной клади.
    *Без штативной лапки, крышки объектива, задней крышки объектива, бленды

    Профессиональная погодозащита
    Не позволяйте погоде диктовать вам условия! Используя этот объектив вместе с погодозащищенной камерой OM-D, вы получаете систему, которая надежно противостоит пыли и брызгам воды. Используется такая же система уплотнителей, как у PRO-объективов M.Zuiko.

    Комфортный автофокус
    Точность расположения легких линз внутри этого объектива обеспечивает высокоточный автофокус. Ограничитель фокусировки позволит быстро переключаться между 3 уровнями автофокусировки, а кольцо фокусировки позволит моментально переключаться из автоматического режима в ручной - все для вашего комфорта во время съемки.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.