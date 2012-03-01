Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
Код товара : УТ-00066532
Артикул : @ V315070BW000
159 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Максимльное фокусное расстояние, мм
400
Относительное отверстие
1:5.0 - 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
1.3 м (на всем диапазоне)
Угол поля зрения
12° – 3.1°
Конструкция объектива
21 элемент в 15 группах (4 низкодисперсионных ED, 2 с высоким коэффициентом рефракции HR, 2 со сверхвысоким коэффициентом рефракции Super HR)
Физические характеристики
Вес
1120 г (без штативного адаптера), 1325 г (с адаптером)
Размеры товара
86.4 х 205.7 мм
Комплектация
Комплектация
бленда LH-76D, крышка передняя LC-72D Lens Cap, крышка задняя LR-2, штативный адаптер, инструкция
Описание
Мощный телеобъектив с фокусным расстоянием до 1600mm*
M.Zuiko Digital ED 100–400mm F5–6.3 IS - идеальный объектив для любого жанра съемки, где важны четкие детали. Фокусное расстояние от 200 до 800mm* можно увеличить до 1600mm при использовании телеконвертера MC-20.
*35-мм эквивалент
Встроенная стабилизация
Чем больше увеличение, тем нужнее хорошая стабилизация - специально для этого объектив ED 100–400mm F5–6.3 IS оснащен встроенной стабилизацией. Компенсация 3 шагов* позволяет получать четкие изображения без штатива при любом фокусном расстоянии.
*Соответствует стандартам CIPA, при стабилизации по горизонтальной и вертикальной осям, при фокусном расстоянии 400mm.
Телемакросъемка и Focus Stacking
Минимальная дистанция фокусировки 1,3 метра на всех фокусных расстояниях позволяет приблизиться к объекту и наслаждаться съемкой крупных планов с увеличением до 0,29х (0,57х в 35-мм эквиваленте). Этот зум-объектив также поддерживает функцию Focus Stacking с совместимой камерой OM-D. Эта функция делает несколько снимков с разным положением фокусировки, а затем объединяет их в одно четкое изображение с полностью сфокусированным объектом.
Выдающаяся резкость изображений
Яркие и четкие детали по всему полю кадра при любом фокусном расстоянии стали возможны благодаря 4 линзам ED, 2 линзам Super HR и 2 линзам HR. Уникальное покрытие ZERO уменьшает блики и ореолы, благодаря чему вы получаете четкие изображения даже при сложном освещении - например, при съемке против света.
Компактный, легкий корпус
Берите M.Zuiko Digital ED 100–400mm F5–6.3 IS с собой куда угодно. Длина этого компактного зум-объектива составляет всего 205,7 мм, а вес - всего 1120 г*. Это означает, что он легко поместится в вашем рюкзаке или в ручной клади.
*Без штативной лапки, крышки объектива, задней крышки объектива, бленды
Профессиональная погодозащита
Не позволяйте погоде диктовать вам условия! Используя этот объектив вместе с погодозащищенной камерой OM-D, вы получаете систему, которая надежно противостоит пыли и брызгам воды. Используется такая же система уплотнителей, как у PRO-объективов M.Zuiko.
Комфортный автофокус
Точность расположения легких линз внутри этого объектива обеспечивает высокоточный автофокус. Ограничитель фокусировки позволит быстро переключаться между 3 уровнями автофокусировки, а кольцо фокусировки позволит моментально переключаться из автоматического режима в ручной - все для вашего комфорта во время съемки.