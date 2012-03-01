Описание

Мощный телеобъектив с фокусным расстоянием до 1600mm*

M.Zuiko Digital ED 100–400mm F5–6.3 IS - идеальный объектив для любого жанра съемки, где важны четкие детали. Фокусное расстояние от 200 до 800mm* можно увеличить до 1600mm при использовании телеконвертера MC-20.

*35-мм эквивалент

Встроенная стабилизация

Чем больше увеличение, тем нужнее хорошая стабилизация - специально для этого объектив ED 100–400mm F5–6.3 IS оснащен встроенной стабилизацией. Компенсация 3 шагов* позволяет получать четкие изображения без штатива при любом фокусном расстоянии.

*Соответствует стандартам CIPA, при стабилизации по горизонтальной и вертикальной осям, при фокусном расстоянии 400mm.

Телемакросъемка и Focus Stacking

Минимальная дистанция фокусировки 1,3 метра на всех фокусных расстояниях позволяет приблизиться к объекту и наслаждаться съемкой крупных планов с увеличением до 0,29х (0,57х в 35-мм эквиваленте). Этот зум-объектив также поддерживает функцию Focus Stacking с совместимой камерой OM-D. Эта функция делает несколько снимков с разным положением фокусировки, а затем объединяет их в одно четкое изображение с полностью сфокусированным объектом.

Выдающаяся резкость изображений

Яркие и четкие детали по всему полю кадра при любом фокусном расстоянии стали возможны благодаря 4 линзам ED, 2 линзам Super HR и 2 линзам HR. Уникальное покрытие ZERO уменьшает блики и ореолы, благодаря чему вы получаете четкие изображения даже при сложном освещении - например, при съемке против света.

Компактный, легкий корпус

Берите M.Zuiko Digital ED 100–400mm F5–6.3 IS с собой куда угодно. Длина этого компактного зум-объектива составляет всего 205,7 мм, а вес - всего 1120 г*. Это означает, что он легко поместится в вашем рюкзаке или в ручной клади.

*Без штативной лапки, крышки объектива, задней крышки объектива, бленды

Профессиональная погодозащита

Не позволяйте погоде диктовать вам условия! Используя этот объектив вместе с погодозащищенной камерой OM-D, вы получаете систему, которая надежно противостоит пыли и брызгам воды. Используется такая же система уплотнителей, как у PRO-объективов M.Zuiko.

Комфортный автофокус

Точность расположения легких линз внутри этого объектива обеспечивает высокоточный автофокус. Ограничитель фокусировки позволит быстро переключаться между 3 уровнями автофокусировки, а кольцо фокусировки позволит моментально переключаться из автоматического режима в ручной - все для вашего комфорта во время съемки.