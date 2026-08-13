Объектив Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096276
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/3
Код товара:УТ-00096276
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/3
Объектив, системаMFT
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствую следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке.
Пробег:
Серийный номер:ABSA88958
Комплектация:Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствую следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке.
Пробег:
Серийный номер:ABSA88958
Комплектация:Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.