Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5) (б/у)

<











>







Код товара: УТ-00090569 Артикул: б/у-БУМ К 2026-01-07 Код товара: УТ-00090569 Артикул: б/у-БУМ К 2026-01-07 Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 155569



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации.

S/n: ABMA54700

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 155569



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации.

S/n: ABMA54700

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.