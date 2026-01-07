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Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5) (б/у)

  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
  • M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver (состояние 5)
Код товара:УТ-00090569
Артикул:б/у-БУМ К 2026-01-07

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 155569

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации.
S/n: ABMA54700
Комплектация: Объектив, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.