Описание

M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8 – широкоугольный объектив для фотоаппаратов Olympus серии PEN и OM-D, а также Panasonic Lumix G. Первый объектив под байонет Micro 4/3 с таким фокусным расстоянием был выпущен компанией Olympus вместе со стартом продаж первой камеры PEN, это был ультракомпактный «блинчик» длиной всего 22 мм и весом 71 г. Благодаря размерам он хорошо подходил для повседневного ношения, однако был раскритикован за посредственную скорость фокусировки и довольно низкое качество изображения.

Спустя три года компания выпускает новый объектив, изготовленный на совершенно другом технологическом уровне. Корпус M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8 полностью выполнен из металла, весит он уже побольше, но все равно немного: 120 г. Длина составляет 35.5 мм, т.е. всего на 13.5 мм больше, чем у «блинчика». Оптическая схема состоит из 9 элементов, 3 из которых асферические. В числе этих трех есть один DSA элемент (DSA – Dual Super Aspherical), позволяющий серьезно уменьшить размер всего объектива. Также используется один HR элемент (с высокой рефракцией), корректирующий сферические аберрации. Для сравнения: в «блинчике» используется только один асферический элемент, HR нет совсем. В результате у 17/1.8 обеспечивается стабильно высокая резкость и контрастность по всему кадру. Многослойное покрытие ZERO устраняет ореолы и двоение изображения: вдвое снижается коэффициент отражения для световых волн длиной от 450 до 650 нм. Иными словами, даже при съемке против света можно добиться хороших результатов.

Нельзя не отметить высокую светосилу объектива, которая дает возможность снимать при очень слабом, вечернем освещении, не используя штатив или вспышку. Тем более если использовать встроенный механический стабилизатор, присутствующий во всех камерах Olympus PEN и OM-D. 7-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает мягкое размытие фона, хотя, конечно, не стоит ожидать сильного разделения объекта и фона от широкоугольного объектива.

За фокусировку отвечает группа из трех небольших, легких линз, что дает возможность фокусироваться быстро, практически моментально. Для плавности и бесшумности фокусировки используется современный шаговый двигатель MSC, поэтому объектив можно успешно использовать для записи видео. Улучшена и ручная фокусировка: объектив использует технологию Snapshot Focus: потянув кольцо фокусировки на себя, вы сразу переводите фокус на определенную дистанцию. После этого, вращением кольца можно изменить дистанцию фокусировки в соответствии со шкалой на объективе. Для молодых фотографов, привыкших к автофокусировке, это потребует времени, но после освоения можно снимать практически от пояса, не глядя в видоискатель, быстро и незаметно – в стиле уличной фотографии.

Итак, M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8 – это компактный объектив с высоким качеством изображения. Он был разработан для моментальной, спонтанной съемки: Вы видите удачный кадр, и через секунду он уже записывается на карту памяти, вопрос только в умении вовремя нажать на спуск. Умеренно широкий угол зрения, 65°, обеспечивает объемные фотографии без геометрических искажений, свойственных сверхширокоугольной оптике. Рекомендуется в качестве легкого, светосильного объектива на каждый день.