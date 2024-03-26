Описание

Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 Pro - это высококачественный объектив с постоянным фокусным расстоянием, идеально подходящий для широкого спектра съемочных задач.

Превосходное качество изображения:

С ярким и четким изображением на всем фокусном расстоянии благодаря высококачественной оптике и максимальной апертуре f/2.8.

Универсальность и гибкость:

Объектив 12-40mm обеспечивает универсальный диапазон фокусных расстояний, идеально подходящих для портретной, пейзажной и репортажной съемки.

Прочный и практичный дизайн:

Компактный и устойчивый к пыли и влаге корпус делает объектив идеальным выбором для использования на улице и в различных условиях съемки.

Быстрая и тихая работа:

Построенный на передовой технологии фокусировки, обеспечивающий быструю и плавную фокусировку даже при съемке видео.

Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 Pro - это надежный и многофункциональный объектив, который удовлетворит потребности профессиональных фотографов в качественной оптике.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потертости, царапины на корпусе, две мелкие царапинки на линзе, ближе к краям.

Комплектация: крышки, бленда, светофильтр.

Гарантия 14 дней.