Объектив Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 Pro (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074464
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-26
Причина уценки:
Потертости, царапины на корпусе, две мелкие царапинки на линзе, ближе к краям.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 Pro - это высококачественный объектив с постоянным фокусным расстоянием, идеально подходящий для широкого спектра съемочных задач.
Превосходное качество изображения:
С ярким и четким изображением на всем фокусном расстоянии благодаря высококачественной оптике и максимальной апертуре f/2.8.
Универсальность и гибкость:
Объектив 12-40mm обеспечивает универсальный диапазон фокусных расстояний, идеально подходящих для портретной, пейзажной и репортажной съемки.
Прочный и практичный дизайн:
Компактный и устойчивый к пыли и влаге корпус делает объектив идеальным выбором для использования на улице и в различных условиях съемки.
Быстрая и тихая работа:
Построенный на передовой технологии фокусировки, обеспечивающий быструю и плавную фокусировку даже при съемке видео.
Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 Pro - это надежный и многофункциональный объектив, который удовлетворит потребности профессиональных фотографов в качественной оптике.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потертости, царапины на корпусе, две мелкие царапинки на линзе, ближе к краям.
Комплектация: крышки, бленда, светофильтр.
Гарантия 14 дней.