Описание

Код :141088

M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO от Olympus — идеальный портретный объектив для тех, кто снимает в формате Micro Four Thirds .сочетает желаемое фокусное расстояние, эквивалентное 90 мм, со сверхбыстрой максимальной диафрагмой f/1,2. Сочетание немного узкого поля зрения и яркой апертуры позволяет создавать четкие изображения с малой глубиной резкости, а также подходит для работы в сложных условиях освещения. Этот объектив также характеризуется усовершенствованной оптической конструкцией из 14 элементов в 10 группах, которая включает в себя стеклянные элементы с низкой дисперсией, асферические элементы и элементы с высоким коэффициентом преломления для контроля различных аберраций и искажений для обеспечения высокой резкости, четкости и точности цветопередачи. Диафрагма с девятью лепестками также обеспечивает плавное боке при работе с малой глубиной резкости, а на отдельные элементы нанесено нано-покрытие Z, чтобы ограничить блики и ореолы для улучшения контраста.

Технические характеристики:

Светосильный фикс-объектив

90 мм в 35-мм эквиваленте

Крепление Micro 4/3

Автоматическая фокусировка

Мин. расстояние фокусировки: 0.5 м

Диаметр фильтра 62мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.