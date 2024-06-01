Объектив Olympus M.Zuiko 45mm f/1.2 ED Digital Pro (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076088
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код :141088
M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO от Olympus — идеальный портретный объектив для тех, кто снимает в формате Micro Four Thirds .сочетает желаемое фокусное расстояние, эквивалентное 90 мм, со сверхбыстрой максимальной диафрагмой f/1,2. Сочетание немного узкого поля зрения и яркой апертуры позволяет создавать четкие изображения с малой глубиной резкости, а также подходит для работы в сложных условиях освещения. Этот объектив также характеризуется усовершенствованной оптической конструкцией из 14 элементов в 10 группах, которая включает в себя стеклянные элементы с низкой дисперсией, асферические элементы и элементы с высоким коэффициентом преломления для контроля различных аберраций и искажений для обеспечения высокой резкости, четкости и точности цветопередачи. Диафрагма с девятью лепестками также обеспечивает плавное боке при работе с малой глубиной резкости, а на отдельные элементы нанесено нано-покрытие Z, чтобы ограничить блики и ореолы для улучшения контраста.
Технические характеристики:
Светосильный фикс-объектив
90 мм в 35-мм эквиваленте
Крепление Micro 4/3
Автоматическая фокусировка
Мин. расстояние фокусировки: 0.5 м
Диаметр фильтра 62мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.