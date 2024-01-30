Объектив Olympus M.Zuiko 40-150mm f/4.0-5.6 R (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073091
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-30/02
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации. Нет байонетной крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138091
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 40 мм
Макс. фокусное расстояние 150 мм
Кратность зума 3.8x
Минимальное расстояние фокусировки 0.9 м
Минимальный угол обзора 8.2 град.мин
Максимальный угол обзора 30 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 10
Число элементов 13
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 63.5 мм
Длина 83 мм
Вес 190 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# ABJG04635
Комплектация: объектив, передняя крышка
Гарантия от 14 до 90 дней.