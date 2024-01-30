Описание

Код товара: 138091

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 40 мм

Макс. фокусное расстояние 150 мм

Кратность зума 3.8x

Минимальное расстояние фокусировки 0.9 м

Минимальный угол обзора 8.2 град.мин

Максимальный угол обзора 30 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 10

Число элементов 13

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 63.5 мм

Длина 83 мм

Вес 190 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# ABJG04635

Комплектация: объектив, передняя крышка

Гарантия от 14 до 90 дней.