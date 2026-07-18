Объектив Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095533 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/04 Код товара: УТ-00095533 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/04 Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Все характеристики Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro Код товара: 160533 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 273407

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал, лапа оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Описание Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro Код товара: 160533 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 273407

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал, лапа оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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