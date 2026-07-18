Объектив Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095533
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-18/04
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаMFT
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro
Код товара: 160533
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 273407
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал, лапа оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.