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Объектив Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-) (б/у)

  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
  • M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095533
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-18/04

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 ED Pro

Код товара: 160533

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 273407
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал, лапа оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.