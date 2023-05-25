Описание

Код товара: 132802

Производитель Olympus

Байонет Micro 4/3

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Автоматическая фокусировка есть

Фокусное расстояние фикс-объектива 17 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 15

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 6

Размеры и вес

Диаметр 68 мм

Длина 87 мм

Вес 390 г

Данный объектив с момента приобретения находился в одних руках. Он был в использовании культового фотографа из Санкт-Петербурга Александра Петросяна.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# ACDA04386

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.