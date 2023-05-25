Объектив Olympus M.Zuiko 17mm f/1.2 PRO (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00067802
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-05-25/02
Причина уценки:
Потёртости, небольшая вмятина на корпусе, в области крепления объектива, несколько маленьких царапин на передней линзе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 132802
Производитель Olympus
Байонет Micro 4/3
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Автоматическая фокусировка есть
Фокусное расстояние фикс-объектива 17 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 15
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 6
Размеры и вес
Диаметр 68 мм
Длина 87 мм
Вес 390 г
Данный объектив с момента приобретения находился в одних руках. Он был в использовании культового фотографа из Санкт-Петербурга Александра Петросяна.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# ACDA04386
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.