Описание

Код товара: 136657

Объектив: 28-80 мм, f /4.5-8.4 (9 элементов в 8 группах).

Активный автофокус.

Формат пленки: 35 мм

DX-код: ISO 50-3200.

Автоспуск.

Вспышка с несколькими режимами.

ЖК-дисплей с батареей проверки и счетчик кадров.

Погодостойкий (устойчивый к брызгам).

Питание: CR123A.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: ремешок, коробка, документы; 9090975;

Гарантия 14 дней.