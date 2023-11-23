Плёночный фотоаппарат Olympus Mju: ZOOM Wide 80 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071657
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
14 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136657
Объектив: 28-80 мм, f /4.5-8.4 (9 элементов в 8 группах).
Активный автофокус.
Формат пленки: 35 мм
DX-код: ISO 50-3200.
Автоспуск.
Вспышка с несколькими режимами.
ЖК-дисплей с батареей проверки и счетчик кадров.
Погодостойкий (устойчивый к брызгам).
Питание: CR123A.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: ремешок, коробка, документы; 9090975;
Гарантия 14 дней.