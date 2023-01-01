С комплектом для конференций ME30W стало как никогда просто записывать звук в больших помещениях с высоким качеством. В комплект входят 2 всенаправленных микрофона, 2 настольных штатива TR1, адаптер на 3.5 мм стерео и чехол для переноски. Идеально подойдут для любого диктофона Olympus. Длина кабеля составляет 2.5 м, что позволяет разнести микрофоны на расстояние до 5 метров друг от друга. Микрофоны использует питание от подключенного устройства (plug-in power, 1.5-9 В).