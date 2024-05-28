Описание

Код товара: 140973

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив

Фокусное расстояние

12-40 мм

Мин. фокусное расстояние

12 мм

Макс. фокусное расстояние

40 мм

Кратность зума

3.3x

Минимальное расстояние фокусировки

0.2 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

30 град.мин

Максимальный угол обзора

84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра

62 мм

Линзы

Число групп элементов

9

Число элементов

14

Размеры и вес

Диаметр

69.9 мм

Длина

84 мм

Вес

382 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе характерные для данных объективов.

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: AC5355990

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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