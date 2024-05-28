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    Объектив Olympus M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075973

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-28/03

    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)
    • M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4)

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    Причина уценки:

    потертости, мелкие царапины на корпусе характерные для данных объективов.

    48 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140973

    Тип объектива
    стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив
    Фокусное расстояние
    12-40 мм
    Мин. фокусное расстояние
    12 мм
    Макс. фокусное расстояние
    40 мм
    Кратность зума
    3.3x
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.2 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка
    Углы обзора
    Минимальный угол обзора
    30 град.мин
    Максимальный угол обзора
    84 град.мин
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    2.8
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    2.8
    Число лепестков диафрагмы
    7
    Крепление
    Байонет
    Micro 4/3
    Диаметр резьбы для светофильтра
    62 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    9
    Число элементов
    14
    Размеры и вес
    Диаметр
    69.9 мм
    Длина
    84 мм
    Вес
    382 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе характерные для данных объективов.
    s\n: AC5355990
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.