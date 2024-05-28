Объектив Olympus M.Zuiko 12-40 mm f/2.8 Pro (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075973
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-28/03
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе характерные для данных объективов.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140973
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив
Фокусное расстояние
12-40 мм
Мин. фокусное расстояние
12 мм
Макс. фокусное расстояние
40 мм
Кратность зума
3.3x
Минимальное расстояние фокусировки
0.2 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
30 град.мин
Максимальный угол обзора
84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра
62 мм
Линзы
Число групп элементов
9
Число элементов
14
Размеры и вес
Диаметр
69.9 мм
Длина
84 мм
Вес
382 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе характерные для данных объективов.
s\n: AC5355990
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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