Бленда Olympus LH-75 для Zuiko 11-22mm f/2.8-3.5
Код товара : УТ-00061251
Артикул : N1458800
790 ₽
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Описание
Оригинальная бленда для объектива Olympus Zuiko Digital 11-22mm f/2.8-3.5. Бленда предотвращает попадание на линзы ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда частично защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими предметами. Материал: пластик.