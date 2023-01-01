Оригинальная бленда для объектива Olympus Zuiko Digital ED 50‑200mm 1:2.8‑3.5 (без SWD). Бленда предотвращает попадание на линзы ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда частично защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими предметами. Материал: пластик.