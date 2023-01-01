Крышка объектива Olympus LC-62E для M.Zuiko 8mm f/1.8 Fisheye
Код товара : УТ-00061237
Артикул : V325625BW000
590 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Оригинальная металлическая крышка Olympus LC-62E создана специально для объектива M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO. Поставляется на случай повреждения или утери крышки, идущей в комплекте с объективом.