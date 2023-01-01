Клатч Olympus Be My Rockstar дизайнерский кожаный
Код товара : УТ-00011429
Артикул : E0410249
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес
200 г
Описание
А вы готовы взять с собой камеру в большой сумке на вечеринку? Клатч для камеры Olympus является идеальным спутником, если вы планируете танцевать всю ночь напролет. Изготовленный из натуральной кожи, он идеально подойдет к классическому вечернему наряду или модному экстравагантному костюму. Дизайнерские ремешки для камер Olympus подойдут и к вашей сумочке. Будьте изобретательны, сочетайте клатч с любым понравившимся вам цветным ремешком и сделайте фотокамеру частью вашего образа и идеальным аксессуаром как в клубе, так и на модном гала-вечере.
Размеры: 20.5 х 16 х 5 см
Вес: 200 г.
- Для Material Girls. Стильная коллекция.
- Мягкий клатч для камеры Olympus PEN
- Отстегивающийся ремешок (продается отдельно)
- Натуральная кожа
- Единство моды и фотографии