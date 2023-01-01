Аудиокабель Olympus KA-334, 3.5 мм
Код товара : УТ-00061227
Артикул : N2278626
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Записывайте звук с других устройств с помощью диктофонов Olympus: Запись возможна при соединении аудио выхода устройства и входа LINE IN диктофона Olympus с помощью кабеля КА334. Длина кабеля: 1 м.
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