Описание

Ресивер Olympus FR-WR позволяет использовать дистанционное управление по радиоканалу со вспышками, не имеющими встроенного приемника. Благодаря использованию радиоканала, не требуется обеспечение прямой линии видимости, а также исключаются пропуски срабатывания при работе под прямым солнечным светом. Блок обладает тем же уровнем влагозащиты, что и камера OM-D E-M1X (защита от капель, IPx1). Ресивер совместим как со вспышками Olympus и Panasonic, так и со вспышками и студийными моноблоками других производителей (синхронизация по центральному контакту или через синхрокабель).

Ресивер имеет 2 режима работы: RCV и X-RCV. В первом настройки мощности передаются с управляющего блока (работает только со вспышками Olympus и Panasonic), для использования вспышек других производителей включите режим X-RCV, в нем работает только функция синхронизации (мощность устанавливается на вспышке). Разъем синхронизации PC позволяет соединить ресивер практически с любой импульсной вспышкой через соответствующий синхрокабель (продается отдельно).

Технические характеристики: