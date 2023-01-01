Ресивер Olympus FR-WR, радио
Код товара : УТ-00032517
Артикул : V327150BW000
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Характеристики
Характеристики
Вес
75 г (без батареек)
Комплектация
ресивер, чехол, документация (батарейки в комплект не входят!)
Описание
Ресивер Olympus FR-WR позволяет использовать дистанционное управление по радиоканалу со вспышками, не имеющими встроенного приемника. Благодаря использованию радиоканала, не требуется обеспечение прямой линии видимости, а также исключаются пропуски срабатывания при работе под прямым солнечным светом. Блок обладает тем же уровнем влагозащиты, что и камера OM-D E-M1X (защита от капель, IPx1). Ресивер совместим как со вспышками Olympus и Panasonic, так и со вспышками и студийными моноблоками других производителей (синхронизация по центральному контакту или через синхрокабель).
Ресивер имеет 2 режима работы: RCV и X-RCV. В первом настройки мощности передаются с управляющего блока (работает только со вспышками Olympus и Panasonic), для использования вспышек других производителей включите режим X-RCV, в нем работает только функция синхронизации (мощность устанавливается на вспышке). Разъем синхронизации PC позволяет соединить ресивер практически с любой импульсной вспышкой через соответствующий синхрокабель (продается отдельно).
Технические характеристики:
- Дальность: до 30 м
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц
- Число каналов: 15
- Число групп: 3