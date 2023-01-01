Конвертер Olympus FCON-T01 «рыбий глаз» для TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5
Код товара : 00000055600
Артикул : V321190BW000
7 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
FCON-T01 - конвертер "рыбий глаз" для фотоаппаратов Olympus серии TG. Присоединяется с помощью специального адаптера CLA-T01. Угол обзора расширяется до 130° (фокусное расстояние 19 мм в 35-мм эквиваленте) без снижения светосилы. Даже при съемке под водой, где света недостаточно, вы сможете получить отличные широкоугольные снимки. Возможно погружение до 12 метров.
Совместимые модели: Tough TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5.