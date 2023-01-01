FCON-T01 - конвертер "рыбий глаз" для фотоаппаратов Olympus серии TG. Присоединяется с помощью специального адаптера CLA-T01. Угол обзора расширяется до 130° (фокусное расстояние 19 мм в 35-мм эквиваленте) без снижения светосилы. Даже при съемке под водой, где света недостаточно, вы сможете получить отличные широкоугольные снимки. Возможно погружение до 12 метров.