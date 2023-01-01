В отличие от большинства компактных камер, на камеру Tough вы можете прикрепить водозащищенные конвертеры и фильтры с резьбой 45 мм с помощью адаптера CLA-T01. Fisheye-конвертер FCON-T02 позволяет делать циркулярные fisheye-снимки, не жертвуя яркостью изображения. Просто измените положение FCON-T02, чтобы переключаться между циркулярным и диагональным режимом fisheye-съемки. Конвертер надежно защищен, чтобы вы могли получать превосходные снимки даже под водой. Внутренняя часть объектива заполнена газообразным азотом, который предотвращает запотевание при перепадах температур. С этим уникальным аксессуаром вы сможете снимать более динамичные изображения, которые в полной мере передадут красоту подводного мира.