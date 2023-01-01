Фишай-конвертер Olympus FCON-T02 для OLYMPUS TOUGH TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5, TG-6
Код товара : УТ-00035094
Артикул : V321250BW000
8 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Функции:
Делайте уникальные изображения с эффектом «рыбий глаз»
Легкое переключение между циркулярным и диагональным fisheye
Простая настройка при съемке
Одно действие для снятия и установки
Компактные размеры и небольшой вес для удобства транспортировки даже с дополнительными аксессуарами
Можно использовать на глубине до 15м.