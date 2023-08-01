Объектив Olympus ED 300mm f/4.0 IS PRO M.Zuiko Digital (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068876
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-08-01
Причина уценки:
Незначительные затёртости на передней линзе, незначительные потёртости на корпусе и бленде.
145 000 ₽
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Описание
Код товара: 133876
Производитель Olympus
БайонетMicro 4/3
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 300 мм
Минимальное расстояние фокусировки 1.4 м
Функции
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 10
Число элементов 17
Число низкодисперсных элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 92.5 мм
Длина 227 мм
Вес 1270 г
Дополнительная информация защита от влаги, пыли и мороза
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
#ACA209527
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.