Объектив Olympus ED 17MM F/1.2 PRO (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073099
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-31/04
Причина уценки:
имеются потёртости, многочисленные царапины на корпусе, несколько мелких неглубоких царапин на передней линзе. Отсутствует передняя и задняя крышки и бленда
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138099
Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз), широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 17 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 15
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 6
Размеры и вес
Диаметр 68 мм
Длина 87 мм
Вес 390 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :
# ACDA4088555
Комплектация: только объектив.
Гарантия от 14 до 90 дней.