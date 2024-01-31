Описание

Код товара: 138099

Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз), широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 17 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 15

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 6

Размеры и вес

Диаметр 68 мм

Длина 87 мм

Вес 390 г



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние :

# ACDA4088555

Комплектация: только объектив.

Гарантия от 14 до 90 дней.