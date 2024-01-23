Объектив Olympus ED 12-45mm f/4 Pro (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072981
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-23/04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости
42 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137981
Тип объектива стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Байонет Micro 4/3
Мин. фокусное расстояние 12 мм
Макс. фокусное расстояние 45 мм
Диафрагма f/4
Состояние : 4
# 34CA28505
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия от 14 до 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.