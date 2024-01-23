Объектив Olympus ED 12-45mm f/4 Pro (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072981 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-23/04

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137981 Тип объектива стандартный, zoom-объектив Фокусное расстояние переменное Байонет Micro 4/3 Мин. фокусное расстояние 12 мм Макс. фокусное расстояние 45 мм Диафрагма f/4 Состояние : 4 # 34CA28505 Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда. Гарантия от 14 до 90 дней.

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