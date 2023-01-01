Ручка (хват) Olympus ECG-2 для OM-D E-M5 Mark II
Код товара : УТ-00061222
Артикул : V332050BW000
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Еще более удобная съемка с камерой OM-D E‑M5 Mark II и рукояткой ECG‑2. Качественный, прочный корпус из металла. Увеличенный выступ для пальцев обеспечивает лучший захват. Доступ к батарейному отсеку остается свободным. И на нижней, и на боковой пластине выточено крепление типа Arca Swiss: камера легко и быстро устанавливается на совместимый штатив.