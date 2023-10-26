Беззеркальный фотоаппарат Olympus E-PL9 body (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00071154
Артикул : б/у-РнД К 2023-10-26
Причина уценки:
Потёртости корпуса, не фиксируется крышка отсека аккумулятора
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136154
тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
матрица 16.1 МП, 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)
байонет Micro 4/3
система стабилизатора сдвиг матрицы
съемка видео 3840x2160
видоискатель нет (вывод на экран)
режимы съемки запись видео, HDR, серийная съемка
экран 3", сенсорный, поворотный, работа в режиме видоискателя, два экрана
карты памяти SDHC, SD, SDXC
интерфейсы Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, разъем для пульта ДУ
тип матрицы Live MOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
Комплектация: камера, АКБ, З/У, защитная крышка, коробка, инструкция, ремень.
Гарантия 90 дней.