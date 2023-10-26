Описание

Код товара: 136154

тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

матрица 16.1 МП, 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)

байонет Micro 4/3

система стабилизатора сдвиг матрицы

съемка видео 3840x2160

видоискатель нет (вывод на экран)

режимы съемки запись видео, HDR, серийная съемка

экран 3", сенсорный, поворотный, работа в режиме видоискателя, два экрана

карты памяти SDHC, SD, SDXC

интерфейсы Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, разъем для пульта ДУ

тип матрицы Live MOS

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: камера, АКБ, З/У, защитная крышка, коробка, инструкция, ремень.

Гарантия 90 дней.