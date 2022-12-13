Зеркальный фотоаппарат Olympus E-520 + 14-45/3.5-5.6 Zuiko Digital (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00064322
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-12-13
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, потертости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 129322
Эффективное разрешение, МП - 10
Формат сенсора - 4/3
Тип сенсора - КМОП
Точный размер сенсора в мм - 17,3x13,0
Возможные размеры снимка:
1280х960
1024х768
640х480
3648х2736
3200х2400
2560х1920
1600х1200
Пропорции снимка - 4:3
Процессор - TruePic III
Зоны автофокуса - 11 точек с контрастной детекцией.
3 точки с фазовой детекцией.
Скорость серийной съемки, кадров/с - 3,5 кадра/с
Размер серии - 8 кадров в формате RAW
Светочувствительность, единицы ISO - 100, 200, 400, 800, 1600,
Тип затвора - затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости
Тип карты памяти - Compact Flash I/II.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Комплектация: крышка объектива, ремень, аккумулятор, з/у, сумка sn:G28509384, 102151427
Гарантия 14 дней.