Описание

Код товара: 129322

Эффективное разрешение, МП - 10

Формат сенсора - 4/3

Тип сенсора - КМОП

Точный размер сенсора в мм - 17,3x13,0

Возможные размеры снимка:

1280х960

1024х768

640х480

3648х2736

3200х2400

2560х1920

1600х1200

Пропорции снимка - 4:3

Процессор - TruePic III

Зоны автофокуса - 11 точек с контрастной детекцией.

3 точки с фазовой детекцией.

Скорость серийной съемки, кадров/с - 3,5 кадра/с

Размер серии - 8 кадров в формате RAW

Светочувствительность, единицы ISO - 100, 200, 400, 800, 1600,

Тип затвора - затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости

Тип карты памяти - Compact Flash I/II.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4.

Комплектация: крышка объектива, ремень, аккумулятор, з/у, сумка sn:G28509384, 102151427

Гарантия 14 дней.