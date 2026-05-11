Зеркальный фотоаппарат Olympus E-510 Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00093663 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-11/07 Код товара: УТ-00093663 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-11/07 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Все характеристики Olympus E-510 Body Код товара: 158663 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 63513235

Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал 2шт, байонетная крышка оригинал, сетевое з/у оригинал, шейный ремень оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Описание Olympus E-510 Body Код товара: 158663 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 63513235

Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал 2шт, байонетная крышка оригинал, сетевое з/у оригинал, шейный ремень оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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