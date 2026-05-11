Зеркальный фотоаппарат Olympus E-510 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00093663
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-11/07
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыMicro 4/3
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Olympus E-510 Body
Код товара: 158663
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 63513235
Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал 2шт, байонетная крышка оригинал, сетевое з/у оригинал, шейный ремень оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.