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Зеркальный фотоаппарат Olympus E-510 Body (состояние 5-) (б/у)

  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
  • E-510 Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00093663
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-11/07

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Olympus E-510 Body

Код товара: 158663

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 63513235
Комплектация: Камера, аккумулятор не оригинал 2шт, байонетная крышка оригинал, сетевое з/у оригинал, шейный ремень оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.