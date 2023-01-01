Описание

максимальное время записи 11.1 ч

карта памяти xD-Picture

подключение по USB

вес 103 г (с батареей)

встроенный динамик

использование в качестве флэш-накопителя

Код товара: 128733

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4+

Комплектация:без xD карты, следы эксплуатации

Гарантия 90 дней.