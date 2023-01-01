Диктофон Olympus DS‑4000 (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00063733
Артикул : б/у-Oly049
Причина уценки:
Без xD карты, следы эксплуатации.
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
максимальное время записи 11.1 ч
карта памяти xD-Picture
подключение по USB
вес 103 г (с батареей)
встроенный динамик
использование в качестве флэш-накопителя
Код товара: 128733
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+
Комплектация:без xD карты, следы эксплуатации
Гарантия 90 дней.