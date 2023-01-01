Мягкий водонепроницаемый чехол Olympus CS-35DBL отлично подходит для того, чтобы носить камеру в обычной сумке или в рюкзаке. Чехол защищает камеру и объектив от пыли, царапин и легких ударов, а также от попадания воды. Мягкая внутренняя поверхность может использоваться как чистящая ткань. Размеры в открытом виде: 48 х 48 см, толщина: 2 мм.