Чехол Olympus CS-35DBL облегающий
Код товара : УТ-00060737
Артикул : V601057UW000
2 490 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.110
Описание
Мягкий водонепроницаемый чехол Olympus CS-35DBL отлично подходит для того, чтобы носить камеру в обычной сумке или в рюкзаке. Чехол защищает камеру и объектив от пыли, царапин и легких ударов, а также от попадания воды. Мягкая внутренняя поверхность может использоваться как чистящая ткань. Размеры в открытом виде: 48 х 48 см, толщина: 2 мм.