Описание

Используйте вашу камеру Olympus серии OM-D вместе с этой уникальной сумкой! Ее стильный и компактный внешний вид подчеркнет все достоинства Вашей камеры! Открыв эту с виду небольшую сумку, вы обнаружите просторное внутреннее пространство. Внутрь легко войдет камера E-M1 с дополнительной батарейной ручкой HLD-7 и объективом стандарта Микро 4/3, которые будут надежно защищены от повреждения специальным разделителем, который можно, при необходимости, удалить. В CBG-10 есть целый набор удобных особенностей, которые будут полезны любому фотографу. Дополнительный чехол может быть прикреплен к любой стороне сумки, увеличивая тем самым вместимость сумки. Еще один дополнительный чехол CS-42SE отлично сочетается с дизайном сумки и также может быть прикреплен к CBG-10, делая ее полнофункциональной фотосумкой. Внешнее отделение на молнии предназначено для хранения небольших аксессуаров (крышек объективов, карт памяти, денег, карандашей и т.д.).

Два дополнительных наружных отделения отлично подойдут для дополнительных принадлежностей, например, бутылки с водой или складного зонта. Если вы планируете взять с собой планшетный компьютер - ему также найдется место в специальном кармане! И это еще не все! У сумки есть дополнительный поясной ремень для большей фиксации во время активного передвижения, дождевик для сумки, скрытый в заднем кармане на молнии, дополнительное крепление для надежного фиксирования сумки на багаже, максимально прочный материал (полиэстер), регулируемый по длине плечевой ремень.