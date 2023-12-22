Аккумулятор Olympus BLS-5 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072368 Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-22/02

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Описание Код товара: 137368 Производитель Olympus

Модель BLS5

Емкость 1150 мАч

Тип Li-ion

Напряжение 7.4 В

Совместимые модели: Olympus OM-D E-M10, PEN E-P1, E-P2, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL5, E-PL7, E-PM2, Stylus 1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Аккумулятор

Гарантия от 14 до 90 дней.

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