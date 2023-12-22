Аккумулятор Olympus BLS-5 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072368
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-22/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137368
Производитель Olympus
Модель BLS5
Емкость 1150 мАч
Тип Li-ion
Напряжение 7.4 В
Совместимые модели: Olympus OM-D E-M10, PEN E-P1, E-P2, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL5, E-PL7, E-PM2, Stylus 1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Аккумулятор
Гарантия от 14 до 90 дней.
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